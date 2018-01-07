Трамп рассказал о своей работе со спецпрокурором по России

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что все его действия, связанные с расследованием возможного вмешательства России в выборы главы американского государства, были "стопроцентно уместными". Об этом хозяин Белого дома заявил журналистам в субботу, 6 января, в официальной загородной резиденции Кэмп-Дэвид.

Об этом пишет DW.

Его слова стали реакцией на публикации в ряде американских СМИ. Так, в частности агентство AP, сообщило, что Трамп через аппарат Белого дома пытался повлиять на генпрокурора США Джеффа Сешнса. Президент якобы просил его не отстраняться от расследования Минюста США в отношении роли России в избирательной кампании 2016 года.

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Тем не менее, в марте 2017 года Сешнс официально взял самоотвод и отказался подключаться к любым следственным действиям такого рода. В результате в мае на должность спецпрокурора по РФ с подачи американского Минюста был назначен Роберт Мюллер.

По словам Трампа, он не сделал "ничего неподобающего", а его команда "открыто" взаимодействовала с Мюллером. Американский президент также высказал мнение, что все эти обвинения в связях с Россией крайне негативно отражаются на имидже Соединенных Штатов, которые "глупо выглядят" из-за этого скандала. "Никакого сотрудничества, никаких преступных деяний не было", - в очередной раз заявил он.

В среду, 3 января, Трамп принял решение о роспуске комиссии по расследованию возможных фальсификаций на выборах 2016 года. Она была создана в мае 2017 года, и возглавил ее вице-президент Майк Пенс.