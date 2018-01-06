Трамп просит $18 миллиардов на строительство стены на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп направил конгрессменам предложение выделить 18 миллиардов долларов из бюджета на начало строительства стены на границе с Мексикой.

Согласно предложению Белого дома, эти деньги нужны на строительство 500 километров стены и на укрепление 650 километров уже существующих барьеров, пишет Медуза со ссылкой на The Washington Post.

Ранее стоимость строительства укреплений на границе с Мексикой официально не называлась. Согласно плану администрации Трампа, строительство целиком будет завершено в 2027 году.

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В Палате представителей и в Сенате большинство принадлежит республиканцам, которые во многом поддерживают политику Дональда Трампа. Когда именно будет обсуждаться вопрос о выделении средств на строительство стены, не сообщается.

"Конгрессмены-демократы раскритиковали 18-миллиардный план, о котором первой сообщила The Wall Street Journal. Он был опубликован в разгар переговоров о бюджете, которые, в случае срыва, угрожают правительству приостановкой работы", - отмечает The Washington Post.

Как сообщал УНИАН, ранее Дональд Трамп заявил, что стена вдоль границы с Мексикой поможет остановить незаконную иммиграцию в страну.

Строительство укрепленной стены на границе с Мексикой было одним из главных предвыборных обещаний Дональда Трампа.