Полиция проверила здание Трамп Тауэр из-за сообщения о подготовке теракта

Полиция Нью-Йорка провела проверку небоскреба Трамп Тауэр после сообщения о подготовке теракта, сообщает Daily News со ссылкой на источники в полиции.

Уточняется, что полиция не обнаружила ничего подозрительного.

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По данным издания, звонок поступил из Бруклина, откуда ранее уже были зарегистрированы анонимные звонки об угрозе взрыва.

Полиция проводит расследование.