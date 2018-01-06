Полиция проверила здание Трамп Тауэр из-за сообщения о подготовке теракта
00:29, 06 января 2018
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Полиция не обнаружила ничего подозрительного.
Звонок поступил из Бруклина / фото nyt.com
Полиция Нью-Йорка провела проверку небоскреба Трамп Тауэр после сообщения о подготовке теракта, сообщает Daily News со ссылкой на источники в полиции.
Уточняется, что полиция не обнаружила ничего подозрительного.
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По данным издания, звонок поступил из Бруклина, откуда ранее уже были зарегистрированы анонимные звонки об угрозе взрыва.
Полиция проводит расследование.
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