Полиция проверила здание Трамп Тауэр из-за сообщения о подготовке теракта

00:29, 06 января 2018
Мир
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Полиция не обнаружила ничего подозрительного.

Звонок поступил из Бруклина / фото nyt.com

Полиция Нью-Йорка провела проверку небоскреба Трамп Тауэр после сообщения о подготовке теракта, сообщает Daily News со ссылкой на источники в полиции.

Уточняется, что полиция не обнаружила ничего подозрительного.

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По данным издания, звонок поступил из Бруклина, откуда ранее уже были зарегистрированы анонимные звонки об угрозе взрыва.

Полиция проводит расследование.

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Теги: #Трамп Тауэр теракт#Трамп Тауэр проверили