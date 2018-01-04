Авиация ВС РФ в Сирии сбросила бомбы на мирных жителей: погибли десятки человек

Вблизи Дамаска в Сирии погибли около 30 человек, в результате бомбардировки, которую, вероятно, совершили российские самолеты.

Об этом сообщает Reuters.

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"По меньшей мере, 30 гражданских лиц убиты рано утром в четверг, когда истребители сбросили бомбы на жилой район в окруженном повстанцами анклаве восточнее сирийской столицы, сообщил военный наблюдатель, который распознал самолеты как российские", - сообщает Reuters.

В свою очередь, как информируют источники из Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, "по меньшей мере, четыре бомбы разрушили два здания в городе Мисраба в Восточной Гуте во время нападения, в результате которого погибли около 20 и ранены более 40 человек".

Также представители Сирийского центра, спасатели и местные жители сообщили, что, по меньшей мере, 10 человек погибли в результате воздушных ударов в других соседних городах.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека также уточнил, что 11 женщин и один ребенок были среди тех, кто погиб от авиаударов в городе Мисраба, которые, по утверждению наблюдателей, осуществили российские самолеты.

Как сообщал УНИАН, 11 декабря президент России Владимир Путин прилетел на российскую военную базу «Хмеймим» в Сирии и отдал приказ о выводе значительной части российской группировки из этой страны. Тогда же Путин заявил, что РФ сохранит в Сирии две военные базы - в Тартусе и Хмеймиме.