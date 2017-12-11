Россия выводит из Сирии 23 самолета и военную полицию

Россия выводит из Сирии 23 самолета, два вертолета, военную полицию, центр разминирования и госпиталь. Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сообщил командующий группировкой РФ в Сирии, генерал-полковник Сергей Суровикин.

«Получил задачу и приступил к выводу войск в составе 25 летательных аппаратов, из них 23 самолета различной модификации, 2 вертолёта К-52, а также воинского контингента в составе отряда военной полиции Российской Федерации, отряда специального назначения, военно-полевого госпиталя, отряда центра разминирования», — сказал Суровикин.

Читайте такжеПутин признал, что не все российские военные покинут Сирию

По его словам, оставшийся состав группировки войск и сил способен в дальнейшем успешно выполнять поставленные задачи с той же эффективностью Он заявил, что во время военной операции было освобождено более 67 тысяч квадратных километров территории Сирии, более 1 тысячи населенных пунктов, 78 нефтегазовых полей, два месторождения фосфатных руд.

«Выполнено 6 тысяч 956 самолетовылетов и более 7 тысяч вертолетовылетов. Уничтожено было более 32 тысяч боевиков, 394 танка и свыше 12 тысяч единиц оружия и техники», - сказал Суровикин.

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин прилетел на российскую военную базу «Хмеймим» в Сирии и отдал приказ о выводе значительной части российской группировки из этой страны.