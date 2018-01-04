В Иране убиты трое сотрудников разведки - СМИ

В столкновениях в иранском городе Пираншехр убиты трое сотрудников государственной разведки, сообщает "112 Украина" со ссылкой на Reuters.

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"Агенты убиты в битве с антиреволюционными элементами", - сказано в сообщении Корпуса стражей революции.

При этом не уточняется, произошло ли это в ходе антиправительственных протестов, или в результате других противостояний.

Как сообщал УНИАН, в Иране продолжаются акции протеста. Митинги начались как выступления против высокой инфляции и повышения цен на основные продукты питания, но быстро превратились в антиправительственные протесты. Демонстранты поджигают технику полиции и здания местных органов власти, выступая против диктатуры верховного лидера страны Али Хаменеи.

В среду, 3 января, в Иране начались демонстрации в поддержку действующей власти. Посол США при ООН Никки Хейли заявила, что из-за протестов в Иране США созывают экстренное заседание Совбеза ООН. В свою очередь, президент Ирана Хасан Роухани заявил, что народ имеет право на демонстрацию, но только если она происходит в рамках закона.

Количество погибших в результате столкновений протестующих с силами безопасности в Иране составляет как минимум 23 человека. По данным властей Ирана, были задержаны по меньшей мере 500 демонстрантов, однако неофициальные источники сообщают, что число задержанных больше в разы.