Массовые протесты в Иране: Трамп пообещал "огромную поддержку" участникам акций против действующей власти

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон окажет поддержку протестующим в Иране «в надлежащее время». Об этом он написал в Twitter.

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Американский президент отметил, что выражает уважение протестующим против правительства иранцам. «Вы увидите огромную поддержку от Соединенных Штатов в надлежащее время!» - написал Трамп.

Как сообщал УНИАН, в Иране акции протеста начались 28 декабря в городе Мешхеде. Изначальной целью был протест против коррупции и роста цен, однако постепенно они приобрели более широкий антиправительственный характер. Демонстранты также нападали на полицейские участки. С начала акций протеста в результате столкновений демонстрантов с полицией погиб как минимум 21 человек. За последние несколько дней в стране были арестованы более 450 человек, 200 из которых - в ночь на понедельник в Тегеране.

В протестах участвуют в основном относительно небольшие группы молодых мужчин, которые требуют свержения клерикального режима. Акции распространились на небольшие города по всей стране и могут продолжить расти. При этом очевидного лидерства в протестной среде не наблюдается. Лидеры оппозиции в Иране давно подвергаются репрессиям или высылаются из страны.

Министерство иностранных дел Украины советует избегать мест массового скопления людей, митингов, шествий и мест религиозного культа и четко выполнять все законные требования и рекомендации сил безопасности и местных властей в Исламской Республике Иран.