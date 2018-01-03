В Калифорнии образовались огромные очереди за рекреационной марихуаной (фото)

После того, как 1 января в американском штате Калифорния стало легальным употребление марихуаны с рекреационной целью (то есть просто ради отдыха), к лицензированным магазинам по продаже каннабиса в штате выстроились длиннющие очереди. Об этом сообщают многочисленные американские СМИ, передает Голос Америки.

Читайте такжеВ Калифорнии легализовали рекреационную марихуану Ожидается, что общий объем продаж в индустрии рекреационной марихуаны за несколько лет достигнет $7 млрд.

"Калифорния уже 6-й американский штат, в котором разрешена продажа рекреационной марихуаны. Этот штат и самый большой по количеству населения в США. Легализация рекреационной марихуаны здесь воспринимается как значительный шаг на пути к становлению марихуаны в качестве приемлемой для общественности составляющей быта", - сообщает канал CNN.

Любое лицо в возрасте более 21 года может легально выращивать ограниченное количество марихуаны или владеть ею.

Несмотря на легализацию продажи рекреационной марихуаны в отдельных штатах США, федеральное правительство все еще считает обращение, потребление этого вещества противозаконным даже с лечебной целью.

Тем, кто посещает, например, Калифорнию, стоит помнить, что марихуану нельзя перевозить из одного штата в другой или проносить на борт самолета.