В столице США разрешили хранить и употреблять марихуану - BBC
Город Вашингтон присоединился к Аляске, Колорадо и штату Вашингтон, где разрешено использовать марихуану в рекреационных целях.
Округ Колумбия, в пределах которого расположена столица США Вашингтон, узаконил хранение марихуаны в небольшом количестве, сообщает BBC Украина.
С полуночи по местному времени (7:00 по Киеву) людям, которые употребляют препарат в частном порядке уже не будет грозить уголовное преследование.
Это изменение спровоцировало обострение отношений между мэром города и конгрессом.
Город Вашингтон присоединился к Аляски, Колорадо и штату Вашингтон, где разрешено использовать марихуану в рекреационных целях.
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Жители и гости города в возрасте более 21 года могут иметь 2 унции (56 грамм) каннабиса, а также могут выращивать несколько растений в домашних условиях.
Покупка и продажа препарата остается незаконной, так же как и курение его в общественных местах.
В ноябре 2014 года в Вашингтоне состоялся референдум, на котором большинство граждан высказалось за снятие запрета на употребление каннабиса.
Но это голосование возродило трения в отношениях между местной властью и Конгрессом, ведь округ Колумбия должен получать одобрение конгресса по большинству законодательных вопросов.