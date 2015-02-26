В столице США разрешили хранить и употреблять марихуану - BBC

Округ Колумбия, в пределах которого расположена столица США Вашингтон, узаконил хранение марихуаны в небольшом количестве, сообщает BBC Украина.

С полуночи по местному времени (7:00 по Киеву) людям, которые употребляют препарат в частном порядке уже не будет грозить уголовное преследование.

Это изменение спровоцировало обострение отношений между мэром города и конгрессом.

Город Вашингтон присоединился к Аляски, Колорадо и штату Вашингтон, где разрешено использовать марихуану в рекреационных целях.

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Жители и гости города в возрасте более 21 года могут иметь 2 унции (56 грамм) каннабиса, а также могут выращивать несколько растений в домашних условиях.

Покупка и продажа препарата остается незаконной, так же как и курение его в общественных местах.

В ноябре 2014 года в Вашингтоне состоялся референдум, на котором большинство граждан высказалось за снятие запрета на употребление каннабиса.

Но это голосование возродило трения в отношениях между местной властью и Конгрессом, ведь округ Колумбия должен получать одобрение конгресса по большинству законодательных вопросов.