США созывают экстренное заседание Совбеза ООН из-за кровавых столкновений в Иране

Соединенные Штаты Америки созывают экстренные заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) и Совета ООН по правам человека.

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Поводом стали масштабные протесты в Иране, в отношении которых администрация США высказывалась в поддержку демонстрантов. Процедуру начала посолка США в ООН Никки Хейли во вторник, 2 января, передает агентство новостей AP, сообщает DW.com.

По ее словам, экстренные заседания будут проведены в ближайшие дни. "Нигде сейчас потребность в мире, безопасности и свободе не подвергается испытанию так, как в Иране", - подчеркнула дипломатка. Она добавила, что американское правительство "аплодирует невероятной отваге иранского народа". В то же время в Государственном департаменте допустили, что США могут ввести санкции против Тегерана из-за подавления протестов.

Протесты в Иране начались сразу в ряде городов 28 декабря. Сначала они были направлены против экономической политики Тегерана и роста цен, затем участники акций начали высказывать прямое недовольство правительством страны и духовным руководством теократической исламской республики.

В 2017-2019 году кресло в Совете ООН по правам человека по принципу ротации имеет и Украина. Трехлетний срок Германии в этом органе завершается в 2018 году.