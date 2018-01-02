После успехов США, в России решили возобновить разработку многоразовой ракеты

Российский государственный ракетный центр имени Макеева возобновил разработку ракеты многоразового использования. Одноступенчатая ракета-носитель будет называться «Корона», передает kommersant.ru. Ее разработка была заморожена в 2012 году.

Читайте такжеSpaceX запустила ракету Falcon 9 с космическим грузовиком Dragon«Американцы отработали технологию мягкой посадки первой ступени ракеты-носителя Falcon и ее повторного использования в составе ракеты… "Корона", в отличие от американской, не имеет отделяемых ступеней и фактически является космическим кораблем мягкого взлета и посадки, что открывает дорогу к реализации дальних межпланетных полетов с экипажами на борту», - сказал генконструктор ракетного центра Владимир Дегтярь.

Как сообщал УНИАН, в марте прошлого года американская компания SpaceX совершила революцию в космических полетах, проведя повторный запуск Falcon 9. Это был первый в истории полет уже использованной ракеты.