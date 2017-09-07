Первая ступень ракеты Falcon 9 успешно приземлилась

Сегодня, 7 сентября, с мыса Канаверал в США компания SpaceX запустила многоразовую ракету Falcon 9, которая вывела на орбиту космолет Boeing X-37. Первая ступень ракеты успешно приземлилась.

Читайте такжеУченые рассказали, каким образом во Вселенной сформировались запасы золота и урана

Ракету SpaceX впервые использовали для вывода на орбиту экспериментального орбитального самолета. Предстоящая миссия OTV-5 станет уже пятым полетом для X-37.

Ранее в Военно-воздушных силах США заявили, что в рамках OTV-5 специалисты Исследовательской лаборатории военно-воздушных сил (AFRL) проведут Advanced Structurally Embedded Thermal Spreader. Согласно официальным сообщениям, эксперты протестируют экспериментальную электронику и колебательные тепловые трубы в условиях длительного космического полета.