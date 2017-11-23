SpaceX значительно увеличит число запусков ракет в 2018 году

В следующем году компания SpaceХ намерена на 50% увеличить число ракетных запусков. Об єтом заявила президент компании Гвин Шотвелл в интервью изданию Spacenews. "В следующем году мы будем летать больше, чем в этом, стучу по дереву, и, думаю, выйдем на уровень в 30-40 запусков в год", - сказала Шотвелл.

Читайте такжеSpaceX запустил ракету Falcon 9 с 10 спутниками с космодрома в КалифорнииВ этом году компания запустила 16 ракет. Еще планируется осуществить от трех до четырех запусков. По словам Гвин Шотвелл, их количество зависит от спроса на рынке телекоммуникаций.

Кроме того, глава SpaсеX выразила надежду на то, что новую модификацию ракеты Falcon 9 удастся запустить в начале 2018 года. Гвин Шотвелл рассказала, что новая ракета будет развивать на 8% большую тягу, чем предыдущая модификация.

Как сообщал УНИАН, 11 ноября стало известно, что во время испытаний на полигоне в Техасе взорвался двигатель нового поколения для ракеты Falcon 9. При взрыве никто не пострадал. Это не первый подобный инцидент у SpaceX. В 2015 году один из двигателей взорвался непосредственно при взлете ракеты, а в 2016 году - во время заправки Falcon 9.