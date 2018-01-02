МИД Пакистана вызвал посла США из-за сообщения Трампа в Twitter

Министерство иностранных дел Пакистана вызвало американского посла Дэвида Хейла после публикации президента США Дональда Трампа в Twitter с критикой в адрес Исламабада. Об этом сообщает местное издание News International со ссылкой на свои источники.

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По данным издания, послу США выразили протест в связи с "необоснованными обвинениями" Трампа в отношении Пакистана.

1 января Трамп заявил в Twitter, что финансовая помощь американского правительства Пакистану была глупостью.

"Они обеспечивают безопасность террористов, за которыми мы охотимся в Афганистане, и почти нам не помогают", – посетовал глава Белого дома.

В августе 2017 года Трамп подписал документ о новой стратегии в отношении Афганистана. Согласно инициативе, в эту страну направили 4 тыс. американских военнослужащих в дополнение к 8,4 тыс., которые пребывали там для обучения и руководства местными военными.

Для урегулирования ситуации в Афганистане США были намерены привлечь Индию и Пакистан. Трамп обвинил Исламабад в предоставлении убежища "агентам хаоса, насилия и террора".