Трамп о помощи Пакистану от США: они отвечали только ложью и мошенничеством
18:29, 01 января 2018
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Американский лидер подчеркнул, что Пакистан "предоставляет убежище террористам".
Дональд Трамп / REUTERS
Президент США Дональд Трамп назвал «глупостью» многомиллиардные переводы Пакистану за последние 15 лет со стороны США.
«США глупо перевели Пакистану более $33 млрд помощи за последние 15 лет, а они отвечали нам только ложью и мошенничеством, думая, что наши лидеры — идиоты», — написал Трамп в твиттере.
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Американский лидер подчеркнул, что Пакистан «предоставляет убежище террористам, за которыми мы охотимся в Афганистане, и почти не оказывает помощь».
«Довольно!» — подытожил Трамп.
В августе прошлого года Трамп заявил, что «Пакистан часто предоставляет убежище агентам хаоса, насилия и террора».
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