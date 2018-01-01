Папа Франциск призвал принимать больше беженцев (видео)

Папа Римский Франциск по случаю Всемирного дня мира, который отмечается 1 января, призвал в новом году принимать больше беженцев, рискующих жизнью в длительных и опасных путешествиях для того, чтобы найти мир.

Читайте такжеПапа Римский в рождественском послании попросил мира для УкраиныОб этом Папа Франциск сказал на площади Святого Петра в Ватикане во время обеденной молитвы, сообщает "Немецкая волна".

Понтифик призвал государственные институты, а также церкви гарантировать беженцам мирное будущее и «как можно больше» расширить их прием.

Накануне, 31 декабря, понтифик заявил в итоговой проповеди года, что 2017-й ознаменовался большим количеством «смерти, лжи и несправедливости», а также «деградацией общества и окружающей среды». Человечество в прошлом году было «потерянным и раненым». «Мы должны брать на себя ответственность за все перед Богом, нашими братьями и нашим творением», - сказал понтифик.