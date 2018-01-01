2018-й наступил полностью: последняя страна мира встретила Новый год
14:00, 01 января 2018Мир
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Новый год в разные часовые пояса Земли приходил в течение последних суток.
Иллюстрация / REUTERS
В 13:00 по киевскому времени на планете полностью наступил 2018-й – Новый год встретили в Независимом Государстве Самоа – островной стране с населением в 195 тысяч жителей в юго-западной части Тихого океана в Полинезии (Океания).
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Тем временем на острове Киритимати (входит в состав островов Рождества (Республика Кирибати), а также в столице Королевства Тонга Нукуалофи, где Новый год наступил еще вчера, 31 декабря, в полдень по киевскому времени, сейчас уже первый час ночи 2 января 2018 года.
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