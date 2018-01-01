В Марселе за 10 минут до нового года расстреляли мужчину

В ночь на Новый год в 15 округе Марселя мужчину расстреляли из автоматического оружия. Об этом сообщает 20 Minutes, передает Европейская правда.

Убийство произошло за 10 минут до нового года. 29-летний мужчина вышел из бара и направлялся к своей машине, где его встретили неизвестные и расстреляли из автоматов Калашникова. Мужчину забрала скорая, но позже сообщили, что он погиб.

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Издание со ссылкой на прокурора Ксавье Тарабо утверждает, что на месте было найдено 29 гильз, стреляли несколько человек. Региональное издание La Provence пишет о "примерно 20 гильз калибра 7.62" и уточняет, что стрелять мог и один человек, сейчас это выясняется.

Погибший был связан с криминальным миром. Пока нет данных о том, был ли он вовлечен в сети наркотрафика. До того в 2017 году в Марселе было совершено 8 убийств наркодилеров и связанных с ними лиц, в департаменте Буш-дю-Рон – 12.

Как сообщал УНИАН, 16 декабря в Канаде нашли мертвыми миллиардера и его жену.