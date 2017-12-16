В Канаде нашли мертвыми миллиардера и его жену (видео)

В канадском Торонто были найдены мертвыми канадский миллиардер, основатель фармацевтической компании Apotex Барри Шерман и его жена. Как сообщает The Globe and Mail, тела супругов Шерман были обнаружены в подвале их собственного дома, передает ТСН.

В полиции пока не рассматривают версию убийства, однако расследуют обе смерти как "подозрительные". Правоохранители не сообщили, были ли на телах супругов какие-то травмы, а также были следы взлома.

Смерть Барри Шермана стала большой неожиданностью для его родных, знакомых и коллег. В Канаде бизнесмена называли филантропом и одним из лидеров в области здравоохранения.

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"Все мы в Apotex глубоко потрясены и опечалены этой новостью, и наши мысли и молитвы с их семьей в это время", - приводит CBC News заявление компании.

В то же время канадский сенатор Линда Фрам назвала супругов Шерман наиболее уважаемыми членами еврейской общины Канады, отметив, что их смерть - горе для всей общины.

Барри Шерман основал компанию Apotex в 1974 году. Она стала одним из крупнейших производителей лекарств в Канаде. Состояние Шермана оценивалось в $3,65 миллиарда, он находился на 15 месте среди самых богатых людей Канады.

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