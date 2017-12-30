В России пьяный водитель въехал в толпу людей, есть погибшая

16:12, 30 декабря 2017
Мир
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Ford Focus, за рулем которого был пьяный 34-летний мужчина, въехал на тротуар и врезался в людей, выходивших из кафе. 

полиция РФ / voenpro.ru

Пьяный водитель въехал в толпу людей в городе Котово Волгоградской области. В результате одна женщина скончалась, еще два человека с травмами доставлены в больницу.

Об этом сообщают "РИА Новости". 

Ford Focus, за рулем которого был пьяный 34-летний мужчина, въехал на тротуар и врезался в людей, выходивших из кафе. 

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Одна из пострадавших, 26-летняя местная жительница, скончалась на месте происшествия. Еще двоих мужчин и одну женщину доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. Водителя уже задержали.

Как сообщал УНИАН, 25 декабря, в 14:46 на Кутузовском проспекте в Москве произошло ДТП. Водитель автобуса, начав движение, изменил траекторию, в результате чего произошел съезд транспортного средства в подземный пешеходный переход. По последним данным, погибло 5 человек.

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