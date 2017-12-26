Наезд на толпу людей в Москве: украинцев нет среди пострадавших

09:25, 26 декабря 2017
Общество
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В результате смертельного ДТП в Москве погибли, по последним данным, 5 человек. Украинцев среди пострадавших нет.

Авария произошла на Кутузовском проспекте в Москве / фото МИД Украины

Украинцев нет среди пострадавших в результате въезда в Москве автобуса в подземный переход.

Граждан Украины нет среди пострадавших в результате въезда в Москве автобуса в подземный переход.

Об этом говорится в сообщении Консульской службы МИД Украины в Twitter.

«По информации консула, граждан Украины нет среди пострадавших в Москве во время въезда автобуса в подземный переход», – сообщили в МИД.

Как сообщал УНИАН, вчера, 25 декабря, в 14:46 на Кутузовском проспекте в Москве произошло ДТП. Водитель автобуса, начав движение, изменил траекторию, в результате чего произошел съезд транспортного средства в подземный пешеходный переход. По последним данным, погибло 5 человек.

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Теги: #ДТП в Москве#ДТП на Кутузовском проспекте