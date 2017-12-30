Хорватия отказывается отдать Словении часть Пиранского залива по решению суда ООН

Конечный срок выполнения решения Международного арбитражного суда в Гааге относительно Пиранского залива истек в пятницу, 29 декабря. Арбитраж пришел к прежнему выводу, что 80 процентов Пиранского залива должны принадлежать Словении, однако Хорватия не согласна выполнять это решение. В субботу, 30 декабря, хорватские полицейские катера сопровождали лодки хорватских рыбаков, чтобы в случае необходимости сопротивляться словенским полицейским, которые могут задержать рыбаков за пребывание в водах Словении, передает DW.

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Словенская полиция лишь наблюдала за ситуацией и не вмешивались, хотя начиная с 30 декабря полиция Словении имеет право штрафовать рыбаков, которые заходят в словенские воды. Правительство Словении заявляло, что будет воплощать решения арбитража и ради этого внесло ряд поправок в свое законодательство. "Страна, которая не знает, где ее границы, не может быть частью Шенгена", - заявил министр иностранных дел Словении Карл Ержавец неделей ранее.

Напомним, Международный арбитражный суд в Гааге 29 июня огласил свое решение относительно длительного территориального спора между бывшими югославскими республиками Хорватией и Словенией. Еще тогда Хорватия заявила, что отказывается выполнять решение арбитража, поскольку считает, что Пиранская залив на побережье Адриатического моря должна быть поделена между двумя странами поровну.