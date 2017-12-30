Хорватия отказывается отдать Словении часть Пиранского залива по решению суда ООН

14:38, 30 декабря 2017
Мир
2145

Хорватия отказывается выполнять решение арбитража относительно территориального спора со Словенией относительно Пиранского залива. Хорватские полицейские сопровождают рыбаков в спорных водах.

Пиранская залив / slovenia.info

Конечный срок выполнения решения Международного арбитражного суда в Гааге относительно Пиранского залива истек в пятницу, 29 декабря. Арбитраж пришел к прежнему выводу, что 80 процентов Пиранского залива должны принадлежать Словении, однако Хорватия не согласна выполнять это решение. В субботу, 30 декабря, хорватские полицейские катера сопровождали лодки хорватских рыбаков, чтобы в случае необходимости сопротивляться словенским полицейским, которые могут задержать рыбаков за пребывание в водах Словении, передает DW.

Читайте такжеМеждународный трибунал по бывшей Югославии после 24 лет существования завершил свою работу

Словенская полиция лишь наблюдала за ситуацией и не вмешивались, хотя начиная с 30 декабря полиция Словении имеет право штрафовать рыбаков, которые заходят в словенские воды. Правительство Словении заявляло, что будет воплощать решения арбитража и ради этого внесло ряд поправок в свое законодательство. "Страна, которая не знает, где ее границы, не может быть частью Шенгена", - заявил министр иностранных дел Словении Карл Ержавец неделей ранее.

Напомним, Международный арбитражный суд в Гааге 29 июня огласил свое решение относительно длительного территориального спора между бывшими югославскими республиками Хорватией и Словенией. Еще тогда Хорватия заявила, что отказывается выполнять решение арбитража, поскольку считает, что Пиранская залив на побережье Адриатического моря должна быть поделена между двумя странами поровну.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Словения#Хорватия