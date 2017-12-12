Украина направила в суд в Гааге данные о многочисленных преступлениях оккупантов в Крыму

Прокуратура АР Крым вместе с правозащитными организациями подала в Международный уголовный суд два информационных бюллетеня о преступлениях российской власти на временно оккупированном Крымском полуострове.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил прокурор Автономной Республики Крым Гюндуз Мамедов.

«Совместно с Хельсинским союзом по правам человека, региональным центром прав человека мы подали информационное письмо в Международный уголовный суд. И, кроме этого, в октябре этого же года нами было подано информационное письмо в Международный уголовный суд по факту присвоения государственного и частного имущества», - заявил он.

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По словам Мамедова, согласно нормам международного гуманитарного права, частная собственность, имущество церковных общин, благотворительных, общеобразовательных и научных учреждений не подлежат конфискации.

«Это и есть тяжкое преступление. Это и есть военное преступление», - подчеркнул Мамедов.

Также прокурор АР Крым напомнил, что одно из информационных писем в МУС было направлено после начала расследования уголовного производства по статье 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил и обычаев войны). По его словам, в рамках расследования этого уголовного производства прокуратура Крыма ведет следствие по нарушениям норм международного гуманитарного права.

Как заявил Мамедов, сейчас российские органы власти совершают такие преступления как похищения, убийства, пытки, принудительная мобилизация в вооруженные силы РФ, принудительные перемещения, депортация, перемещение заключенных из мест лишения свободы в РФ, колонизация из числа граждан РФ.

«Актуальность и серьезность этого преступления обусловлены тем, что оно влечет за собой изменения в демографической ситуации на всем полуострове Крым, изменения в составе его населения в пользу Российской Федерации и вытеснение, а возможно и полное искоренение проукраинского населения, также всего украинского, что есть на полуострове», - сказал Мамедов.

Как сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, прокуратура Автономной республики Крым имеет в своем распоряжении данные о захвате Россией на оккупированном полуострове более 4 тыс. украинских предприятий.

"В ходе расследования крымская прокуратура получила сведения о захвате на полуострове более 4 тыс. украинских предприятий. Оценка ущерба, нанесенного такими действиями государству Украина, Гильдия оценщиков Украины определяет в предварительной сумме более 1 трлн грн", - сказал генпрокурор.

По словам Луценко, Украина объявила это имущество арестованным.

"Любое изменение юридического статуса будет преследоваться согласно украинским, а позже, вероятно, и международным законам", - подчеркнул он.

По информации генпрокурора, на сегодняшний день наложен арест на имущество по заявлениям потерпевших в размере 1,6 млрд грн.

В то же время, сказал Луценко, в полицию обращаются и владельцы частных предприятий. "Мы также получаем обращения и частных владельцев. И сейчас по 10 фактам нарушения частного права на имущество на территории Крыма по семи соответствующим уголовным производствам мы обратились также с информационным письмом в Международный уголовный суд", - сообщил генпрокурор.