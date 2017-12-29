Климкин выразил соболезнования семьям погибших в результате трагического пожара в Нью-Йорке

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате пожара в Нью-Йорке.

Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства написал в Twitter.

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"Жуткие новости о трагедии во время пожара в Нью-Йорке. Мои соболезнования тем, кто потерял родных. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", - отметил Климкин.

Как говорится в сообщении на сайте телеканала Fox News, по меньшей мере 12 человек, в том числе четверо детей, погибли, когда еще четверо боролись за свою жизнь после возникновения крупного пожара в пятиэтажном жилом доме в Нью-Йорке в четверг". Уточнено, что погибли дети 1, 2 и 7 лет. Возраст еще одного погибшего мальчика не установлен. Огонь тушили более 170 пожарных.