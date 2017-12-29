Количество погибших в результате пожара в жилом доме Нью-Йорка возросло до 12 (фоторепортаж)

По меньшей мере 12 человек погибли из-за пожара в районе Бронкс в Нью-Йорке поздно вечером 28 декабря, в том числе один ребенок в возрасте 1 года. Кроме того, по меньшей мере 4 человека получили тяжелые травмы.

Об этом сообщил мэр города Билл де Блазио в Twitter. «Это самая страшная трагедия из-за пожара, которую мы видели в этом городе, по крайней мере в течение четверти века», – сказал де Блазио.

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По сообщению Reuters, пожар вспыхнул на первом этаже многоквартирного дома и быстро распространился. Что стало причиной возгорания пока неизвестно.

Ранее в Южной Корее произошел пожар в 8-этажном спортклубе, погибли 23 человека.