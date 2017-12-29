Названы самые красивые люди в мире за 2017 год

Развлекательный сайт TC Candler опубликовал рейтинг самых красивых людей мира в 2017 году. Рейтинг составляется ежегодно на основе мнений независимых критиков.

Как передает 112.ua, на YouTube-канале TC Candler были опубликованы видео с рейтингом 100 Most Beautiful Faces и 100 Most Handsome Faces, в которых показаны наиболее привлекательные люди по итогам года.

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Так, самой красивой женщиной в 2017 году признана модель, актриса и певица Лиза Соберано. На втором месте ее коллега Тилан Блондо, а замыкает тройку лидеров певица и танцовщица Tzuyu (Чоу Тсу-ю).

В первую пятерку также вошли актриса Сара Годон, ее коллега Голшифте Фарахани и модель Джордан Данн.

В мужском рейтинге лидирует южнокорейский певец и танцор Ким Тхэ Хен. Далее идут актеры Джейсон Момоа и Арми Хаммер, а замыкают первую пятерку актеры Идрис Эльба и Марьяно Ди Вайо.