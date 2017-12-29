В Канаде с известной украинской колядки сделали флешмоб (видео)

В одном из торговых центров города Эдмонтон в Канаде известную украинскую колядку спели около двух десятков мужчин.

Видео флешмоба опубликован на Украинского мужского хора Эдмонтона.

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Флешмоб начался с того, что двое мужчин в вышиванках посередине торгового центра начали петь украинскую колядку "Добрий вечір тобі, пане господарю". После этого из разных углов к ним начали подходить другие мужчины, распевая колядку.

В начале видео двое мужчин поздравили украинцев с Рождеством.

"Наши братья и сестры, разбросанные по всему миру, мы передаем эти рождественские поздравления от Украинского мужского хора из далекого канадского города Эдмонтон", - поздравил один из участников хора.

Как сообщал УНИАН, популярная украинская группа создала заворажевающий кавер на песню "Щедрик".