Популярная украинская группа создала завораживающий кавер на песню "Щедрик" (видео)

14:08, 26 декабря 2017
Общество
4524

Украинская группа Onuka в аэропорту Львова исполнила легендарную песню в новой обработке. 

скриншот

Украинская группа ONUKA, которая в своей музыке оригинально сочетает этническую и электронную музыку, создала кавер на легендарную песню "Щедрик". Группа исполнила ее в аэропорту Львова. Соответствующее видео опубликовано на странице в Facebook.

Читайте такжеВозле главной елки Лондона спели украинские колядки (видео)

"Начинаются торжества. Различные. Странные. Магические. Каждый выбирает себе свой праздник. Для меня лично абсолютным зимним саундтреком является "Щедрик" Николая Леонтовича. И хотя его слышно из каждого угла, он всегда меня радует", - отметила фронтвумен группы Наталья Жижченко. 

"Я благодарю свою команду и музыкантов - вы непревзойденные, талантливые люди! Почему мы решили снять это видео в аэропорту? Потому что эта "дорога" стала нашим втором домом и весь день мы "летали, как ласточки", - добавила она.

Как сообщал УНИАН, в Сингапуре спели "Щедрик" во время молитвы о мире.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #кавер на Щедрика#ONUKA щедрик