Популярная украинская группа создала завораживающий кавер на песню "Щедрик" (видео)

Украинская группа ONUKA, которая в своей музыке оригинально сочетает этническую и электронную музыку, создала кавер на легендарную песню "Щедрик". Группа исполнила ее в аэропорту Львова. Соответствующее видео опубликовано на странице в Facebook.

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"Начинаются торжества. Различные. Странные. Магические. Каждый выбирает себе свой праздник. Для меня лично абсолютным зимним саундтреком является "Щедрик" Николая Леонтовича. И хотя его слышно из каждого угла, он всегда меня радует", - отметила фронтвумен группы Наталья Жижченко.

"Я благодарю свою команду и музыкантов - вы непревзойденные, талантливые люди! Почему мы решили снять это видео в аэропорту? Потому что эта "дорога" стала нашим втором домом и весь день мы "летали, как ласточки", - добавила она.

Как сообщал УНИАН, в Сингапуре спели "Щедрик" во время молитвы о мире.