В Москве в результате наезда автобуса на остановку пострадали три человека (фото, видео)

Рейсовый автобус въехал в остановку общественного транспорта в Москве, в результате происшествия пострадали три человека.

Читайте такжеВ Москве в результате наезда автобуса на людей погибли по меньшей мере пять человек«На улице Сходненская, 37, автобус наехал на остановку общественного транспорта», - цитирует ТАСС источник в правоохранительных органах. "По уточненной информации, пострадали три человека, двух удалось реанимировать медикам", - сказал собеседник.

На место происшествия выехали полицейские. Они устанавливают причины произошедшего, а также оцепляют территорию.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП погибли два человека, еще два получили травмы.

Как сообщал УНИАН, 25 декабря в Москве произошла еще одна крупная авария с участием автобуса - возле станции метро "Славянский бульвар" рейсовый автобус въехал в многолюдный подземный переход. Тогда погибли четыре человека, в том числе ребенок, еще 11 пострадали. Рассматриваются две версии причин произошедшего: водитель не справился с управлением или автобус был неисправен.