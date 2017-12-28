Голливудские актеры из-за Вайнштейна превратят "Золотой глобус" в "черную" акцию протеста
17:40, 28 декабря 2017Мир
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Женщины, протестующие против культуры сексуального домогательства Голливуда в «Золотых глобусах» , не должны оставаться в одиночестве.
Харви Вайнштейн / REUTERS
Актеры премии «Золотой голбус» наденут черные наряды в знак протеста против харассмента в Голливуде, сообщает Entertainment Week.
Актер Дуэйн Джонсон и стилист Илария Урбинанти подтвердили, что по меньшей мере несколько из приглашенных на мероприятия мужчин наденут черное в знак солидарности со своими коллегами-женщинами.
Урбинанти является стилистом актера Тома Хиддлстона.
Ранее СМИ сообщали, что многие актрисы, включая номинантов и ведущих премии «Золотой глобус», придут на церемонию в черных нарядах в знак протеста против многочисленных фактов домогательств.
В декабре Журнал Time назвал «человеком года» людей, первыми рассказавших о сексуальных домогательствах в ходе движения #MeToo.
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