Мэтта Дэймона требуют убрать из "8 подруг Оушена" из-за Вайнштейна

Голливудский актер Мэтт Дэймон может поплатиться карьерой за высказывания в адрес продюсера Харви Вайнштейна. Так, более 13 тысяч человек подписали петицию за то, чтобы Деймона вырезали из нового фильма "8 подруг Оушена", пишет ТСН.

Читайте такжеИзгнанный Голливудом: Вайнштейн покинул Гильдию режиссеров

В петиции, адресованной создателям картины, сказано, что появление Мэтта на экране продемонстрирует отсутствие ответственности за сексуальные домогательства на рабочем месте, которые регулярно испытывают на себе четыре из десяти американских женщин, пишет Independent.

Заметим, что ранее Мэтт Дэймон признавался, что знал о сексуальных домогательствах Харви Вайнштейна к женщинам. В частности слышал и о домогательствах продюсера к Гвинет Пэлтроу. Впрочем, актер считал это личным делом киномагната, поэтому не вмешивался и продолжил работать с Вайнштейном, пишет ТСН.

Кроме того, когда актера спросили, будет ли он сотрудничать с людьми, которых обвиняют в сексуальном домогательстве, он ответил, что рассмотрит этот вопрос, принимая во внимание каждый конкретный случай.

К слову, на днях увидел свет первый официальный трейлер "8 подруг Оушена". В нем, правда, нет персонажа Мэтта Дэймона.