На Мальте самолет британского лорда из-за сильного ветра протаранил здание (фото)
03:03, 28 декабря 2017Мир
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Скорость ветра на Мальте в эти дни иногда достигает 30 км/час.
Dassault Falcon 7X / REUTERS
На Мальте в ночь на 28 декабря реактивный самолёт бизнес-класса Dassault Falcon 7X буквально сдуло ветром со стоянки в аэропорту. В результате он протаранил расположенное поблизости здание.
Dassault Falcon 7X / REUTERS
Читайте такжеВ российском аэропорту из самолета выпала стюардессаОбстоятельства инцидента расследуются. По данным СМИ, самолет принадлежит британскому политику и бизнесмену, лорду Майклу Эшкрофту, бывшему заместителю главы Консервативной партии.
На Мальте на протяжении нескольких дней - сильный ветер. Его скорость иногда достигает 30 км/час.
Как сообщал УНИАН, в Бангладеш столкнулись два самолета.
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