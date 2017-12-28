На Мальте самолет британского лорда из-за сильного ветра протаранил здание (фото)

На Мальте в ночь на 28 декабря реактивный самолёт бизнес-класса Dassault Falcon 7X буквально сдуло ветром со стоянки в аэропорту. В результате он протаранил расположенное поблизости здание.

Читайте такжеВ российском аэропорту из самолета выпала стюардессаОбстоятельства инцидента расследуются. По данным СМИ, самолет принадлежит британскому политику и бизнесмену, лорду Майклу Эшкрофту, бывшему заместителю главы Консервативной партии.

На Мальте на протяжении нескольких дней - сильный ветер. Его скорость иногда достигает 30 км/час.

Как сообщал УНИАН, в Бангладеш столкнулись два самолета.