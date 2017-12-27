В Бангладеш столкнулись два самолета (фото)
21:40, 27 декабря 2017
705 0
Причина произошедшего пока не ясна», сообщили в полиции. По данным издания, экипажи обоих самолетов не пострадали.
Экипажи обоих самолетов не пострадали / bdnews24
На юго-востоке Бангладеш столкнулись два учебно-боевых самолета Як-130, сообщает bdnews24 со ссылкой на источник.
«Причина произошедшего пока не ясна», - сообщили в полиции.
По данным издания, экипажи обоих самолетов не пострадали.
Ранее в аэропорту Мехико совершил экстренную посадку самолет авиакомпании Aeromar после отказа двигателя.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter