В Бангладеш столкнулись два самолета (фото)

21:40, 27 декабря 2017 Мир 705

Причина произошедшего пока не ясна», сообщили в полиции. По данным издания, экипажи обоих самолетов не пострадали.

На юго-востоке Бангладеш столкнулись два учебно-боевых самолета Як-130, сообщает bdnews24 со ссылкой на источник. «Причина произошедшего пока не ясна», - сообщили в полиции. По данным издания, экипажи обоих самолетов не пострадали. Ранее в аэропорту Мехико совершил экстренную посадку самолет авиакомпании Aeromar после отказа двигателя.

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