В Бангладеш столкнулись два самолета (фото)

21:40, 27 декабря 2017
Мир
705 0

Причина произошедшего пока не ясна», сообщили в полиции. По данным издания, экипажи обоих самолетов не пострадали.

bdnews24

На юго-востоке Бангладеш столкнулись два учебно-боевых самолета Як-130, сообщает bdnews24 со ссылкой на источник.

«Причина произошедшего пока не ясна», - сообщили в полиции.

По данным издания, экипажи обоих самолетов не пострадали.

Ранее в аэропорту Мехико совершил экстренную посадку самолет авиакомпании Aeromar после отказа двигателя.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #авиакатастрофа Бенгладешь