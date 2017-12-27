Турция удивила НАТО покупкой не интегрированных в стандарты Альянса российских ракетных систем

Турция закупит у России четыре зенитные ракетные системы S-400 на $2,5 млрд. Сделка находится на финальной стадии, сообщает Reuters со ссылкой на комментарий Сергея Чемезова, главу российского концерна "Ростех".

Читайте такжеВ НАТО считают, что РФ может повредить подводные интернет-кабели - СМИУстановки S-400 могут поражать цели в воздухе, что находятся на расстоянии до 250 миль. По контракту, Турция выплатит 45% стоимости сразу и получит кредит от России на оставшиеся 55% стоимости, сообщает Reuters со ссылкой на информацию российской стороны. Первые поставки ожидаются в марте 2020 года.

На Западе соглашение встретили с беспокойством, поскольку Турция является членом НАТО и имеет вторые по величине военные силы среди стран НАТО, а российские зенитные системы не возможно интегрировать в военную инфраструктуру НАТО.

Британское издание express.co.ru разместило сообщение об этой сделке под заголовком: "Готовятся к Третьей мировой?".