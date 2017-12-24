НАТО беспокоит высокая активность российских субмарин

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обеспокоен повышением активности российских подводных лодок в Средиземном море и в Атлантическом океане. Об этом говорится в материале на сайте Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) в субботу, 23 декабря, как сообщает DW.

"Россия массивно инвестировала в свой флот, в частности в подводные лодки. С 2014 года они выпустили 13 новых субмарин. Активность российских субмарин в настоящее время на самом высоком уровне со времен холодной войны", - цитирует издание слова генсека НАТО.

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Столтенберг подчеркнул, что НАТО нужны безопасные морские пути, чтобы быть способным транспортировать войска и оборудование. В связи с этим он сказал о планах создания командного штаба НАТО, который будет отвечать за деятельность НАТО в Атлантике, а также за логистику в Европе, что должно гарантировать транспортировки персонала и материалов в случае эскалации конфликта с Россией.

Решение об организации и расположения структур должны принять в 2018 году, говорится на сайте FAZ. По словам Столтенберга, после завершения "холодной войны" в НАТО ослабилась способность в сфере противодействия подводным лодкам, происходило меньше соответствующих учений.