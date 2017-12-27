В Германии за 2017 год конфисковали рекордные объемы кокаина

В Германии в 2017 году конфискован рекордный объем кокаина в семь тонн, что в три раза больше, чем год назад.

Большая часть груза была задержана в портовых городах Гамбург и Бремерхафен, как сообщает Spiegel.

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По данным Федерального криминального бюро, такие объемы наркотрафика связан с резким увеличением добычи кокаина в Южной Америке. Рост производства привел к увеличению экспорта в Западную Европу и Германию, в частности.

«Очевидно, преступники действуют по девизу «предложение рождает спрос»», – сказал представитель бюро Кристиан Хоппе.

По его словам, можно предсказать растущее потребление кокаина в Германии в будущем.

Ранее в Тихом океане американские военные спасли морскую черепаху, которая запуталась среди тюков с кокаином.