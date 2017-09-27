Актер сериала "Физрук" погиб, спасая пострадавших в ДТП

18-летний актер Егор Клинаев, сыгравший роль школьника Никиты в сериале "Физрук", трагически погиб под колесами автомобиля, спасая пострадавших в ДТП. Об этом пишет "Hello.Россия".

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Егор Клинаев ушел из жизни, спасая жертв другого дорожно-транспортного происшествия. На кольцевой дороге столкнулись три автомобиля, Егор, увидев аварию, остановил свою машину и побежал помогать раненым. В этот момент его и еще двоих водителей, которые также направлялись на помощь жертвам ДТП, сбил проезжающий на скорости автомобиль. Егор скончался на месте, два оставшихся водителя госпитализированы.

К своим 18 годам Егор успел сыграть в 19 картинах. В детстве он был участником коллектива "Непоседы".

Как сообщал УНИАН, 14 сентября скончалась бывшая солистка коллектива «Банд'Эрос» Рада (Родика Змихновская).