Помилованный экс-президент Перу, руководивший "эскадронами смерти", попросил прощения

Бывший президент Перу Альберто Фухимори, который отбывал тюремное заключение за коррупцию и был помилован нынешним главой государства Педро Кучински, попросил прощения у граждан страны.

"Я знаю, что результаты деятельности правительства кому-то понравились. Но также я понимаю, что подвел некоторых людей. У них я от всего сердца прошу прощения", - сказал он, подлагодарив Педро Кучински за помилование.

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Заявление Фухимори было записано в палате интенсивной терапии и размещено на странице экс-президента в "Фейсбуке".

Фухимори получил помилование по гуманитарным основаниям из-за неизлечимой и прогрессирующей болезни.

Помилование Фухимори вызвало неоднозначную реакцию со стороны многих перуанцев, которые считают, что бывший президент должен был отбыть полный срок.

В 2007 году он был приговорен к шести годам тюрьмы за взяточничество и злоупотребление властью, но впоследствии срок был увеличен до 25 лет из-за обвинений в нарушении прав человека во время работы на посту президента.

Его признали виновным в том, что он разрешил приводить в исполнение смертные приговоры, когда приговоренных расстреливали эскадроны смерти.

В сообщении президента Кучински говорится, что Альберто Фухимори и еще семь человек были помилованы из соображений гуманности.

Как сообщал УНИАН, в ноябре экс-командира боснийских сербов Младича приговорили к пожизненному заключению за геноцид.