Экс-командира боснийских сербов Младича приговорили к пожизненному заключению за геноцид

Бывший командующий армией боснийских сербов Ратко Младич приговорен к пожизненному заключению за его роль в массовых убийствах и этнических чистках в ходе боснийской войны.

Такой приговор вынесли судьи Международного трибунала ООН по военным преступлениям в бывшей Югославии, сообщает Reuters.

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Младича признали виновным в 10 из 11 случаях военных преступлений, в преступлениях против человечности, в том числе в геноциде.

В частности, речь идет об убийстве 8 тысяч мусульман, включая детей, в Сребренице и осаду боснийской столицы Сараево, где более 11 тысяч гражданских лиц были убиты на протяжении более 43 месяцев.

Сам Младич свою вину не признал и ожидается, что он будет обжаловать свой приговор.

Напомним, экс-командующий армией боснийских сербов Ратко Младич был арестован на севере Сербии в мае 2011 года и на следующий день выдан в Гаагу. Процесс над ним начался в мае 2012 года.

Младича обвиняют в военных преступлениях во время гражданской войны в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 годах. Ему вменяют организацию убийства почти 8 тыс. жителей Сребреницы в 1995 году, а также координацию осады Сараево, которая продолжалась около 3,5 года и в результате которой погибли более 10 тыс. человек.