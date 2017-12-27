В США известная певица обвинила соратника Трампа в домогательствах

Американская певица Джой Вилла обвинила одного из бывших руководителей избирательной кампании Дональда Трампа Кори Левандовски в сексуальных домогательствах, сообщает издание Politico, передает РБК.

По словам певицы, инцидент произошел во время закрытой вечеринки в ноябре в отеле Trump International Hotel, который принадлежит президенту США. Вилла рассказала, что с сотрудником предвыборного штаба Трампа там ее познакомил общий друг.

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По ее словам, Левандовски пристал к ней после того, как они позировали для совместной фотографии. «Мы сфотографировались, сразу после он очень сильно ударил меня по ягодицам. Это было совершенно унизительно, меня это шокировало», - рассказала она. Вилла предупредила Левандовски, что обвинит его в домогательствах, однако тот высмеял ее и еще раз ударил по ягодицам, утверждает певица.

Эту информацию подтвердил Politico друг Виллы, который стал свидетелем случившегося, однако предпочел остаться неизвестным.

Как сообщал УНИАН, недавно в Алабаме соратник Трампа проиграл выборы из-за обвинений в домогательствах и ослабил республиканское большинство в Вашингтоне.