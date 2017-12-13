В Алабаме "опытный" соратник Трампа проиграл выборы из-за обвинений в домогательствах и ослабил республиканское большинство в Вашингтоне

Впервые после вступления в должность президента США республиканца Дональда Трампа место в сенате конгресса США в ходе выборов в консервативной Алабаме выиграл 63-летний демократ, бывший федеральный прокурор Даг Джонс, сообщает Reuters. В этом штате, по информации агентства, подобная победа стала первой за последнюю четверть века. За Джонса проголосовали 49,5% избирателей, его соперника, республиканца Роя Мура, поддержали 48,8% электората, передает РБК.

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Таким образом, сенатское большинство республиканцев было сокращено до 51 места. Демократы теперь занимают в верхней палат 49 кресел.

С победой демократа уже поздравил Трамп. "Поздравляю Дага Джонса со сложной победой", - отметил президент. При этом он отметил: "Республиканцы поборются за это кресло уже очень скоро. Все впереди!".

В сенате Джонс займет место Джеффа Сешнса, который в феврале стал генпрокурором США.

В конце ноября соперника демократа, бывшего судью Верховного суда Алабамы республиканца Роя Мура несколько женщин обвинили в сексуальных домогательствах. После этого от Мура, напоминает Reuters, отвернулись многие функционеры Республиканской партии, однако Трамп продолжал его поддерживать.

"Он [Мур] полностью отрицает это [домогательства] и говорит, что не совершал этого», — заявил на это президент США, которого также обвиняли в сексуальных домогательствах.

Трамп также отметил что прежде Мур «уже побеждал в восьми сенаторских гонках и является опытным политиком». Тогда же Трамп выразил надежду на то, что избиратели Алабамы поддержат Мура. «Нам не нужен либерал-демократ [в сенате]», — отмечал президент.

Как пишет Meduza, Трамп заметил, что «очень большую роль» сыграло протестное голосование: 1,7% пришедших на участки вписали собственного кандидата в бюллетень (закон это не запрещает), чтобы не голосовать ни за Мура, ни за Джонса.

За месяц до голосования девять женщин обвинили Мура в сексуальных домогательствах. При этом двум из женщин в момент домогательств было, соответственно, 14 и 16 лет. Мур отверг обвинения в домогательствах, но подтвердил, что в 30-летнем возрасте встречался с несовершеннолетними девушками.

Официального расследования в отношении Мура не было, хотя республиканские сенаторы говорили, что ему могут грозить слушания в комитете по этике в случае избрания. Республиканцы отказались снимать кандидатуру Мура.

Как сообщал УНИАН, ранее журнал Time назвал "человеком года" женщин, которые первыми рассказали о сексуальных домогательствах.