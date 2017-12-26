В Турции задержали 12 боевиков, которые готовили теракты на новогодние праздники

Турецкие силы безопасности задержали 12 человек, подозреваемых в связях с "Исламским государством", которые планировали теракты во время новогодних праздников.

Об этом сообщает Daily Sabah со ссылкой на чиновника полиции, который говорил на условиях анонимности из-за запрета общаться с прессой.

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Полиция провела одновременно несколько операций по разным адресам в провинции Адана, по результатам которых были задержаны 12 человек, в том числе 2 гражданина Сирии.

Задержанные планировали осуществить теракты с использованием автомобилей и ножей, а также вербовали боевиков для террористических групп в Сирии.

Во время обысков полиция изъяла цифровые материалы и документы.

Как добавляет издание, в Турции в результате терактов, совершенных сторонниками ИГИЛ, погибли более 300 человек.

Ранее УНИАН сообщал, что боевики организации «Исламское государство» угрожают совершить террористические акты во время ярмарок на Рождество во Франции, Германии и Великобритании.