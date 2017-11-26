"Скоро в ваши праздники": ИГ призывает к терактам в Европе на рождественские праздники - СМИ

Боевики организации «Исламское государство» угрожают совершить террористические акты во время ярмарок на Рождество во Франции, Германии и Великобритании.

Как сообщает британское издание Daily Mail, в чатах социальных сетей распространены изображения с фразой «Скоро в ваши праздники» на английском, французском и немецком языках.

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«Эта фраза написана с явным намеком на то, что Лондон может ожидать террористического нападения в праздничный сезон», - отмечает издание.

По информации Daily Mail, изображения ИГ были перехвачены киберкомпанией BlackOps Cyber.

На одном из изображений нарисован боевик ИГ, который стоит возле Санты на улице Лондона, а на другой – человек с окровавленным ножом в руке на праздничной ярмарке в Париже.

«Публикация изображений произошла после того, как немецкая полиция арестовала шесть предполагаемых членов «Исламского государства», которые планировали теракты на рождественской ярмарке в Берлине», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее Государственный департамент США предупредил своих граждан о возможных терактах в период новогодних праздников в европейских странах.

Госдеп отмечает, что экстремисты продолжают сосредотачиваться в местах размещения туристов, транспортных узлах, рынках/торговых центрах и объектах местного самоуправления. По его оценке, гостиницы, клубы, рестораны, культовые сооружения, парки, учебные заведения, аэропорты и другие уязвимые объекты остаются приоритетными местами для возможных атак.