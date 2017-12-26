Наезд в толпу людей в Москве: водитель автобуса в тяжелом состоянии

11:10, 26 декабря 2017
Мир
837 0

Экспертиза показала, что на момент аварии водитель был трезв.

В Москве автобус въехал в подземный переход / REUTERS

Водителя автобуса, который съехал в подземный переход в Москве, в результате чего погибли люди, госпитализировали в больницу.

Сейчас мужчина находится в тяжелом состоянии, у него диагностировали кровоизлияние в мозг, сообщает ТААС со ссылкой на источник в медицинских кругах.

Читайте такжеОзвучили версии наезда автобуса на толпу людей в Москве

«У него тяжелое состоянгие, произошло кровоизлияние в мозг, допрашивать нельзя. Его госпитализировали в нейрохирургическое отделение», - рассказал изданию источник.

По словам правоохранительных органов, экспертиза показала, что во время аварии водитель был трезв. По версии водителя, у автобуса отказали тормоза.

Напомним, 25 декабря автобус возле станции «Славянский бульвар» въехал в подземный переход. В результате аварии погибли по меньшей мере 4 человека.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #пострадавшие#автобус въехал в толпу в Москве#наезд на толпу в Москве