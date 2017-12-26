Наезд в толпу людей в Москве: водитель автобуса в тяжелом состоянии

Водителя автобуса, который съехал в подземный переход в Москве, в результате чего погибли люди, госпитализировали в больницу.

Сейчас мужчина находится в тяжелом состоянии, у него диагностировали кровоизлияние в мозг, сообщает ТААС со ссылкой на источник в медицинских кругах.

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«У него тяжелое состоянгие, произошло кровоизлияние в мозг, допрашивать нельзя. Его госпитализировали в нейрохирургическое отделение», - рассказал изданию источник.

По словам правоохранительных органов, экспертиза показала, что во время аварии водитель был трезв. По версии водителя, у автобуса отказали тормоза.

Напомним, 25 декабря автобус возле станции «Славянский бульвар» въехал в подземный переход. В результате аварии погибли по меньшей мере 4 человека.