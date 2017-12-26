В Ватикане полуобнаженная "секстремистка" Femen едва не украла "дитя Иисуса" (фото)

В Риме задержали активистку Femen, которая пыталась похитить статуэтку "дитя Иисуса" из рождественского вертепа на площади Святого Петра в Ватикане.

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Об этом итальянская полиция сообщила в ночь на вторник, 26 декабря, передает DW.com. Полуобнаженная женщина с надписью God is a woman ("Бог - женщина") схватила фигурку из макета вифлеемской конюшни, однако ее остановили правоохранители.

Активистке вменяют оскорбление чувств верующих, покушение на кражу и непристойные действия. Задержали также еще одну женщину, вероятно, ее сообщницу. В Femen заявили, что похитительница - "секстремистка" Алиса Виноградова. По заявлению организации, которая называет себя защитником прав женщин, целью акции был протест против церковного вмешательства в право женщины в отношении собственного тела", в частности в отношении абортов и контрацепции.