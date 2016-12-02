СБУ обвинила российского актера-украинофоба Охлобыстина в терроризме

10:44, 02 декабря 2016
Политика
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Служба безопасности Украины обвинила российского актера, известного своими украинофобскими настроениями, Ивана Охлобыстина в терроризме.

Иван Охлобыстин / Сепаратистский ресурс

"Шутки шутками, но после публичной поддержки Охлобыстиным идей «русского мира», радостного приветствия «русской весны» в Украине, а также высказываний в поддержку деятельности террористической структуры «ДНР», агрессии против Украины со стороны РФ и аннексии АР Крым, Главным следственным управлением СБУ открыто уголовное производство по факту совершения Охлобыстиным И.И. преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины", - написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

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По ее словам, новоиспеченный "гражданин ДНР", получив паспорт из рук председателя "маладой республики" Александра Захарченко, заметно расчувствовался и назвал "ДНР" "оплотом и форпостом русского мира". Вместе с тем Охлобыстин также пообещал боевикам помощь пропагандистского характера, путем реализации соответствующих кинопроектов.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября Захарченко вручил "паспорт" так называемой ДНР российскому актеру Охлобыстину.

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