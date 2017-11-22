СБУ запретила въезд в Украину звезде сериала "Сваты" Добронравову

Служба безопасности Украины приняла решение о запрете въезда сроком на три года гражданину РФ актеру Федору Добронравову.

Об этом говорится в сообщении СБУ в Facebook.

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«Сотрудники спецслужбы задокументировали, что россиянин неоднократно позволял себе антиукраинские публичные заявления, в которых, в частности, поддерживал аннексию Крыма Россией. Правоохранители также зафиксировали многочисленные посещения Добронравовым временно аннексированного полуострова с нарушением порядка, установленного Законом Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины», - говорится в сообщении.

В то же время сказано, что СБУ и в дальнейшем будет проводить системную работу по запрещению въезда в Украину иностранцам, которые поддерживают российскую агрессию, отрицают государственный суверенитет и территориальную целостность Украины либо осуществляют иную деятельность, противоречащую национальным интересам нашего государства.

«Служба, в рамках действующего законодательства, готова реагировать на каждое обращение граждан, должностных лиц или организаций о таких фактах», - подчеркнули в СБУ.

Также в ведомстве обратили внимание украинской общественности, что, в соответствии с компетенцией, нарушения, связанные с незаконным пересечением границы Украины, рассматриваются исключительно Государственной пограничной службой, которая и принимает соответствующие решения.