Жестокий эксперимент: в России топили собаку, чтобы удивить сербского президента (видео)

В России сербскому президенту показали таксу, которая якобы дышит под водой. Для этого собаку насильно засунули в прозрачную колбу с жидкостью. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Таким образом вице-премьер Дмитрий Рогозин пытался удивить Александра Вучича "уникальным проектом жидкостного дыхания". На видео видно, как собака пытается выбраться тогда, как ее топит лаборант.

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Через некоторое время испуганное животное достали из емкости живым. После этого Вучич погладил собаки и заявил, что действительно впечатлен.

Ранее в Харькове арестовали мужчину, который отправил свою собаку на смерть за бутылку водки.