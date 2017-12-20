Взрослые дочери Брюса Уиллиса и Деми Мур снялись голыми в ванной (фото)

13:25, 20 декабря 2017
Мир
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На этот раз Таллула Уиллис поделилась с подписчиками в Instagram очередным пикантным снимком. На фото она и ее сестры Румер и Скаут полностью обнаженные сидят в ванной.

Дочери Брюса Уиллиса и Деми Мур известны своей провокацией / Instagram

Девушки не редко публикуют в социальные сети откровенные снимки, носят вызывающие наряды, а порой и вовсе гуляют по городу с оголенной грудью.

На этот раз Таллула Уиллис поделилась с подписчиками в Instagram очередным пикантным снимком. На фото она и ее сестры Румер и Скаут полностью обнаженные сидят в ванной.

Однако все интимные места девушки на этот раз предпочли прикрыть, так что снимок получился даже довольно милый.

Отметим, что 54-летняя Деми Мур также регулярно демонстрирует свои восхитительные формы. Совсем недавно, актриса разделась в новом фильме Майкла Мэйлера «Слепец» и доказала, что ее фигура вполне может посоперничать с телами ее куда более молодых коллег.

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Теги: #Брюс Уиллис и Деми Мур#дочери Брюса Уиллиса