Взрослые дочери Брюса Уиллиса и Деми Мур снялись голыми в ванной (фото)

Девушки не редко публикуют в социальные сети откровенные снимки, носят вызывающие наряды, а порой и вовсе гуляют по городу с оголенной грудью.

На этот раз Таллула Уиллис поделилась с подписчиками в Instagram очередным пикантным снимком. На фото она и ее сестры Румер и Скаут полностью обнаженные сидят в ванной.

Однако все интимные места девушки на этот раз предпочли прикрыть, так что снимок получился даже довольно милый.

Отметим, что 54-летняя Деми Мур также регулярно демонстрирует свои восхитительные формы. Совсем недавно, актриса разделась в новом фильме Майкла Мэйлера «Слепец» и доказала, что ее фигура вполне может посоперничать с телами ее куда более молодых коллег.