Взрослые дочери Брюса Уиллиса и Деми Мур снялись голыми в ванной (фото)
13:25, 20 декабря 2017Мир
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На этот раз Таллула Уиллис поделилась с подписчиками в Instagram очередным пикантным снимком. На фото она и ее сестры Румер и Скаут полностью обнаженные сидят в ванной.
Дочери Брюса Уиллиса и Деми Мур известны своей провокацией / Instagram
Девушки не редко публикуют в социальные сети откровенные снимки, носят вызывающие наряды, а порой и вовсе гуляют по городу с оголенной грудью.
На этот раз Таллула Уиллис поделилась с подписчиками в Instagram очередным пикантным снимком. На фото она и ее сестры Румер и Скаут полностью обнаженные сидят в ванной.
Однако все интимные места девушки на этот раз предпочли прикрыть, так что снимок получился даже довольно милый.
Отметим, что 54-летняя Деми Мур также регулярно демонстрирует свои восхитительные формы. Совсем недавно, актриса разделась в новом фильме Майкла Мэйлера «Слепец» и доказала, что ее фигура вполне может посоперничать с телами ее куда более молодых коллег.
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