Деми Мур появится в новом фильме в украинской вышиванке (видео)

Голливудская звезда Деми Мур снялась в фильме "Слепец", где появилась в вышитом украинском платьи.

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Актрису в вышиванке украинского бренда "Vita Kin" можно увидеть на последних секундах трейлера к фильму "Слепец".

Добавим, в сюжете киноленты история женщины, мужа которой подозревают в финансовых махинациях. Главная героиня, которую сыграла Деми Мур, встречается с писателем, и эта встреча в корне меняет ее жизнь.