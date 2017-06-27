Деми Мур появится в новом фильме в украинской вышиванке (видео)
17:45, 27 июня 2017Общество
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Актрису в вышиванке украинского бренда "Vita Kin" можно увидеть на последних секундах трейлера к фильму "Слепец".
Деми Мур в вышиванке украинского бренда "Vita Kin" / скриншот
Голливудская звезда Деми Мур снялась в фильме "Слепец", где появилась в вышитом украинском платьи.
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Актрису в вышиванке украинского бренда "Vita Kin" можно увидеть на последних секундах трейлера к фильму "Слепец".
Добавим, в сюжете киноленты история женщины, мужа которой подозревают в финансовых махинациях. Главная героиня, которую сыграла Деми Мур, встречается с писателем, и эта встреча в корне меняет ее жизнь.
Как сообщал УНИАН-Таблоид, в мае в украинской вышиванке засветилась принцесса Дании Мари.
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